В Москве машины «варятся» в кипятке из-за прорыва трубы

В московском районе Медведково улицу заливает водой из-за прорыва трубы с кипятком. Очевидцы опубликовали кадры, как из-за аварии дорога на Полярной покрылась плотными слоями пара, сообщает «Осторожно, Москва» .

Судя по появившимся видео, горячая вода растекается по дороге и трамвайным путям. Поток также протекает под припаркованными машинами, пока их окутывают облака пара.

Причины коммунальной аварии неизвестны. Прочие обстоятельства выясняются.

Ранее коммунальная авария произошла в подмосковном Пушкине. Ее последствия начали устранять 28 февраля и планировали закончить к 9 марта. К ликвидации крупной аварии привлекались дополнительные силы и средства.