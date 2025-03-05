К устранению проблем с канализацией в Пушкине привлекли дополнительные силы

В администрации Пушкинского городского округа РИАМО сообщили, что для устранения коммунальной аварии на канализации в поселке городского типа Правдинский привлекли дополнительные силы, окончание работ планируется на 9 марта.

«С 28 февраля МУП Щелковский водоканал проводит устранение засора по улице Фабричная д.4 пгт Правдинский, предположительно срок окончания работ 9 марта. Данный засор парализовал работу всей системы водоотведения в поселке, работы по прочистке ведутся в трех точках. Для того, чтобы решить проблему на Фабричной, необходимо прочистить трубы и откачать колодцы», — рассказали в местной администрации.

Там также уточнили, что речь идет о колодцах, расположенных выше по рельефу. Они находятся на пересечении улиц Герцена и Пушкина.

В администрации добавили, что для работ были привлечены дополнительные силы и средства в виде подрядной организации.