В Москве лекция о насилии закончилась дракой

В Москве студенты юридического факультета подрались на лекции о насилии. Мероприятие проводилось для повышения юридической грамотности граждан, сообщает ТВЦ .

Подравшиеся парни — стажеры, которые помогали в организации мероприятия. Во время лекции два студента поспорили про одну из статей Уголовного кодекса РФ и в итоге решили выяснить отношения на кулаках.

Судя по кадрам с места событий, после драки один из сотрудников предупредил парней, что при следующей оплошности из выгонят с мероприятия.

Остается неизвестным, пострадал ли кто-то во время драки.

Ранее в Москве заметили интернет-объявление от мужчины, который продавал всем желающим «драку для эмоциональной разгрузки» за 4000 рублей. Заявленная продолжительность такого «сеанса психотерапии» — один час.