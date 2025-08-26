Для эмоциональной разгрузки: драчливый москвич продает свои услуги

Москвич разместил в Сети объявление, в котором продает всем желающим услугу «Драка для эмоциональной разгрузки». Она предоставляется в районе Некрасовка, но выезд тоже возможен, сообщает «Осторожно, Москва» .

«Я не лечу с кулаками в слепой агрессии, даю поработать своему партнеру. Стоимость 4 т. р. за бой», — написал горожанин в объявлении.

Он отметил, что готов предоставлять такую «психотерапию» в течение часа плюс еще клиенту капа в подарок. Объявление он разместил в разделе «Здоровье, психология».

По словам горожанина, бой с клиентом будет проходить в экипировке, которую он готов предоставить. Кроме того, у всех желающих есть возможность получить советы по защите и ударной технике.