В Москве из-за ДТП с грузовиком образовалась трехкилометровая пробка

В Москве на Юго-Восточной хорде в районе улицы Грайвороновской, 6с7, в ДТП попали грузовик и легковушка. В районе происшествия образовалась пробка, которая растянулась на три километра, об этом сообщили в столичном Дептрансе .

Предварительно известно, что на месте аварии с участием грузовика и легковушки уже работают оперативные службы. На момент публикации заметки информации о пострадавших или погибших не поступало.

Специалисты столичного Дептранса предупредили автомобилистов, что в районе аварии образовалась трехкилометровая пробка. Чтобы не усугублять ситуацию и не терять время в дороге, водителям рекомендовали выбирать альтернативные пути проезда.

Ранее сообщалось, что в Москве произошло ДТП с участием мотоциклиста. Из-за этой аварии две полосы для движения на Третьем транспортном кольце были перекрыты.