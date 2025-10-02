В Москве из-за ДТП на Кутузовском проспекте образовалась пробка в 1 км

Вечером 2 октября в Москве на Кутузовском проспекте в районе дома № 34, стр. 14 произошла авария, которая спровоцировала пробку. Столичный Дептранс просит автомобилистов учитывать ситуацию при построении маршрута.

Предварительно известно, что на месте аварии уже работают оперативные службы.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало. Также пока неизвестно, по какой причине и какое количество машин попало в аварию.

Из-за ДТП на Кутузовском проспекте образовался затор, который растянулся на один километр. Автомобилистам рекомендуют учитывать случившееся и выбирать альтернативные маршруты, чтобы не терять время и не усугублять ситуацию.

