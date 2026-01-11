сегодня в 13:37

В Москве из-за ДТП на 35-м километре МКАД образовалась пробка

Оперативные городские службы выехали на место аварии на Московской кольцевой автодороге. ДТП случилось на внешней стороне трассы возле 35-го километра и спровоцировало пробку, об этом сообщили в столичном Дептрансе .

Происшествие зафиксировано в зоне съезда под номером 33. Специалисты работают на месте и выясняют все детали случившегося.

В настоящий момент уточняется информация об обстоятельствах аварии. Также проверяются данные о возможных пострадавших в результате столкновения.

Участок дороги, где произошло ДТП, перегружен. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и использовать альтернативные пути следования.

