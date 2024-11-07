В Москве из номера военного вынесли всю технику, пока он был в Генштабе

Baza: в московском отеле у военного украли ноутбук с флешками

36-летний военнослужащий Иван приехал из Саратова в Москву в командировку. Мужчина попал в неприятную ситуацию — он вернулся в отель и обнаружил, что из номера украли ноутбук с флешками и другую технику, сообщает Baza .

Иван работает преподавателем на кафедре артиллерийской разведки Саратовского высшего командного училища. Мужчина приехал в Москву в командировку. Коллега посоветовал ему остановиться в гостинице на Садовой-Каретной улице.

Утром 4 ноября военнослужащий закрыл дверь номера на ключ и уехал в Генштаб, но, когда вернулся, обнаружил, что забыл ключи на работе, а дубликата на ресепшене не оказалось. Иван поехал за ключом в Генштаб.

По приезде он застал в номере неприятную картину — постель не заправлена, белье исчезло, записные книжки, которые лежали в сумке, разбросаны. Самое досадное — из номера пропал ноутбук, флешки и другая техника. Делом занялась полиция.

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