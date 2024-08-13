В Москве инженер НПО «Алмаз» сломала позвоночник во «взбесившемся» лифте

В здании НПО «Алмаз» на Ленинградском проспекте в Москве внезапно сломался лифт, в котором находилась 27-летняя женщина-инженер. Из-за резкого маневра кабины пассажирка получила травму головы и перелом нескольких позвоночников, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Предварительно известно, что женщина спускалась с седьмого этажа. До первого этажа лифт доехал нормально, но потом что-то пошло не так. Вместо того чтобы открыть двери, кабина резко понеслась вверх на десятый этаж.

От неожиданного маневра женщина упала на пол, затем ее сверху накрыло потолочным перекрытием. В результате происшествия она получила ушиб головы и перелом нескольких позвоночников. Пострадавшую увезли в больницу.

Компетентные органы уже выясняют, что привело к сбою в работе лифта. Ранее в НПО «Алмаз» лифты уже сбоили, но такой серьезный выход из строя произошел впервые.