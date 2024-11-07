сегодня в 18:20

В Москве инвалид почти неделю прожил с трупом умершей жены

В Москве инвалид жил с телом умершей супруги в течение шести дней. Он обратился за помощью только тогда, когда упал в коридоре и не смог самостоятельно встать, сообщает РЕН ТВ .

На обращение мужчины ответили сотрудники МЧС. Они вскрыли дверь квартиры и увидели мужчину, лежавшего в коридоре.

Инвалид не мог самостоятельно подняться около суток. Спасатели помогли пострадавшему и госпитализировали его.

Также сотрудники МЧС обнаружили в квартире труп женщины — жены инвалида. К тому моменту она была мертва уже шесть дней. Женщина долгое время боролась с раком.

Ранее в одной из московских квартир нашли труп пенсионера. Мумия пролежала в жилище четыре месяца.