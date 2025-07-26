В Москве Hyundai врезался в припаркованную «ГАЗель», есть погибший
Человек погиб при столкновении иномарки с «ГАЗелью» в Москве
Фото - © Телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»
Иномарка Hyundai врезалась в припаркованную «ГАЗель», один человек погиб. ДТП произошло на улице Академика Бочвара в столичном районе Щукино, сообщает «ДТП и ЧП Москва и МО».
Судя по фото, легковушка протаранила «ГАЗель» в бок. Основной удар пришелся на дверь грузовика.
Hyundai почти полностью смяло — он превратился в груду металла. Рядом с машиной все залито кровью.
Ранее автомобиль врезался в группу пешеходов в Тамбове. Погибла 43-летняя женщина.