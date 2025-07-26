В Москве Hyundai врезался в припаркованную «ГАЗель», есть погибший

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сегодня в 10:45

Человек погиб при столкновении иномарки с «ГАЗелью» в Москве

Иномарка Hyundai врезалась в припаркованную «ГАЗель», один человек погиб. ДТП произошло на улице Академика Бочвара в столичном районе Щукино, сообщает « ДТП и ЧП Москва и МО ».

Судя по фото, легковушка протаранила «ГАЗель» в бок. Основной удар пришелся на дверь грузовика.

Hyundai почти полностью смяло — он превратился в груду металла. Рядом с машиной все залито кровью.

Ранее автомобиль врезался в группу пешеходов в Тамбове. Погибла 43-летняя женщина.