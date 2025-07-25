Смертельное ДТП в Тамбове: автомобиль сбил троих пешеходов

сегодня в 23:20

Женщина погибла, двое ранены в ДТП в Тамбове

ДТП на улице Мичуринской в Тамбове унесло жизнь 43-летней женщины, сообщает ТАСС .

По информации оперативных служб, водитель автомобиля врезался в группу пешеходов, в результате чего погибшая скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Среди пострадавших оказались 11-летний ребенок и 37-летняя женщина. Несовершеннолетнего экстренно госпитализировали в областную детскую больницу, взрослую пострадавшую доставили в травматологический центр имени Архиепископа Луки.

Прокуратура Тамбовской области взяла расследование этого происшествия на особый контроль.