В Москве хоккеист-любитель умер прямо во время тренировки в академии «Спартак»

42-летний хоккеист-любитель тренировался в хоккейной академии «Спартак», почувствовал себя плохо, а затем умер прямо в раздевалке, сообщает Telegram-канал «МК: сочные новости» .

Трагедия произошла вечером 26 ноября. Умерший был индивидуальным предпринимателем в сфере IT-технологий. Он увлекался хоккеем, в свободное время ходил на тренировки, возглавлял любительскую команду.

По словам очевидцев, на очередной тренировке мужчина внезапно почувствовал себя плохо. Он пожаловался на это тренеру, а затем ушел в раздевалку. Позднее его нашли там без сознания. Спасти мужчину не удалось.

Предварительно, причиной смерти хоккеиста-любителя стал сердечный приступ. Родственники мужчины утверждают, что раньше он никогда не жаловался на здоровье.

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