Приезжие из Азербайджана зарезали хоккеиста в Барвихе после замечания

В Барвихе Одинцовского округа приезжие из Азербайджана напали с ножом на хоккеиста, который сделал им замечание по поводу сильного шума, сообщает Telegram-канал «Барвиха life» .

Инцидент произошел в ночь на 22 ноября около подъезда дома № 26. По словам очевидцев, граждане Азербайджана, снимающие здесь квартиру, долго и громко разговаривали по телефону на улице, мешая соседям.

Сначала мужчинам сделала замечание местная жительница. Азербайджанцы грубо ответили ей, не прекращая шуметь. Затем вмешался местный хоккеист Денис М. Между ним и приезжими начался конфликт, в ходе которого один из азербайджанцев ударил мужчину ножом.

Хоккеист получил проникающее ранение. Его госпитализировали и прооперировали. Пострадавший находится в реанимации. Сообщение о данном инциденте поступило в дежурную часть Барвихинского отдела полиции УМВД России по Одинцовскому округу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался приезжий 2002 года рождения. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке.

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