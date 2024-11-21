В Люберцах таджик сознался в убийстве 5-месячной дочки

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Мигранта арестовали по делу об убийстве 5-месячной дочери в Люберцах

Гражданину Таджикистана предъявили обвинение за убийство своей пятимесячной дочки в Люберцах. Фигуранта заключили под стражу сроком на 2 месяца, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России.

Мигранта обвиняют по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). В ходе допроса 28-летний мужчина сознался в содеянном и рассказал об обстоятельствах произошедшего.

По данным Следкома, 19 ноября таджикистанец нанес множественные удары по голове своей дочери, когда сидел с ней в квартире в Люберцах. Девочка погибла — травмы оказались слишком тяжелыми.

«Причиной агрессивного поведения мужчины явился длительный плач ребенка», — заявляли в Следственном комитете.

Председатель СК Александр Бастрыкин ранее поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве девочки в Люберцах.