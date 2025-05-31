В Москве фокусник «превратил» бумагу в доллары и присвоил себе почти 2 млн руб

В Москве будут судить мужчину за «фокусы» с долларами и бумагой

Мещанская межрайонная прокуратура передала в суд материалы дела по статье о мошенничестве, фигурантом которого является 40-летний мужчина. Злоумышленник под видом фокусника втирался в доверие, показывал трюк с долларами и бумагой и выманил таким образом почти 2 млн рублей у своих жертв, сообщает прокуратура Москвы .

По данным следствия, ранее мужчина уже был судим. Он знакомился с будущими жертвами, втирался в доверие и рассказывал, что знает секрет, как превратить рубли в доллары. Он утверждал, что обладает уникальным порошком и водой, в которые нужно поместить пачки с рублями, завернутыми в фольгу, и выдержать в растворе определенное время.

«Чтобы превратить бумагу в деньги, необходимо взять купюру достоинством 5 тысяч рублей, помыть ее специальным порошком с водой, после чего полученной водой обработать находящиеся в чемодане денежные средства, выдержать их некоторое время в фольге, после указанных манипуляций с денежными средствами можно получить одну купюру достоинством 100 долларов», — рассказал один из пострадавших.

Теперь «фокусника» будут судить по статье о мошенничестве. В настоящее время он находится под стражей.