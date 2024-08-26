В Москве эскортница получила пистолет в рот за отказ от группового секса за 20 тыс рублей

Эскортница потребовала 150 тыс. рублей за группой секс от двух мужчин в одном из отелей в центре Москвы, однако в ответ получила удар с ноги и «ствол» в рот, сообщает Mash .

Инцидент произошел в гостинице Revival на Петровке. Двое мужчин пригласили 24-летнюю Инессу в номер, чтобы приятно провести вечер. Парни предложили ей веселящий газ, но эскортница отказалась. Затем Инессе предложили «тройничок». Девица согласилась, но лишь за 150 тыс. рублей.

Мужчины заявили, что цена Инессы не превышает 20 тыс. рублей и начали искать новую ночную бабочку в интернете. Инессу это разозлило и она толкнула одного из мужчин, за что получила фронт-кик и покинула гостиничный номер.

Однако девушка не уехала домой, а побродила по отелю и вернулась к номеру парней. Эскортница постучалась, но дверь ей не открыли. После этого прелестница начала ее пинать. Один из парней открыл дверь и приставил к лицу девушки пистолет.

Эскортница сбежала и вызвала сотрудников правоохранительных органов. Прибывшие на место полицейские изъяли из номера пистолет и баллоны с веселящим газом. Компания провела ночь не в номере отеля, а в отделе полиции.