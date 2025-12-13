сегодня в 23:49

В Москве электробус начал движение без водителя

В Москве электробус начал движение без водителя из-за технической неисправности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.

Инцидент произошел вечером 13 декабря в поселке Птичное Филимонковского района, у дома 102 по Центральной улице.

Водитель покинул кабину, чтобы устранить техническую неисправность. Электробус начал движение. В этот момент внутри никого не было. В результате инцидента никто не пострадал.

