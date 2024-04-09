В Москве джип Росгвардии сбил пешехода и врезался в столб

112: внедорожник Росгвардии вылетел на тротуар и сбил женщину в центре Москвы

В центре столицы внедорожник Росгвардии попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадал один человек, сообщает 112 .

ДТП произошло во вторник на Большой Лубянке. Спецавтомобиль Toyota Land Cruiser, пытаясь уйти от столкновения с резко перестроившимся такси, вылетел на тротуар, где сбил 50-летнюю женщину, а затем врезался в столб.

На месте ДТП работают городские экстренные службы. Пострадавшей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее водителя, который сбил в Москве известного поэта Льва Рубинштейна, осудили на условный срок. Ему назначили 1 год и 8 месяцев лишения свободы.