В Москве двое монтажников погибли на работе

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В Москве двое монтажников упали с высоты на стройке и погибли

Двое рабочих погибли в результате падения с высоты на стройке на улице 5-я Магистральная в Москве. Сперва одному из сотрудников удалось выжить, однако вскоре он умер в больнице, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Мужчины упали с высоты во время проведения монтажных работ. Одному из них было 21-22 года, другому — 42-43 года.

Молодой рабочий погиб сразу же после падения. Его старший товарищ сперва смог выжить, однако после госпитализации скончался.

В обстоятельствах произошедшего разбирается Савеловская межрайонная прокуратура. Надзорное ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки.