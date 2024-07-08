В Москве движение на Садовом кольце затруднено в обе стороны из-за массового ДТП

сегодня в 15:22

Дептранс: в Москве на Смоленском бульваре произошло массовое ДТП

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в официальном Telegram-канале сообщил, что движение по Садовому кольцу затруднено в обе стороны из-за массового ДТП.

Авария с участием нескольких машин произошла на Смоленском бульваре рядом с домом № 7. Из-за этого движение на Садовом кольце в обе стороны затруднено.

Автомобилистов просят выбирать маршруты для объезда дорожного затора. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Москве из-за ДТП на МКАД образовался затор. Движение было затруднено, водителей просили выбирать объездные маршруты.