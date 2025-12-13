В Москве девушку госпитализировали после корпоратива с приступом эпилепсии

В Москве зафиксирован первый случай негативного последствия новогоднего корпоратива. 24-летнюю девушку экстренно госпитализировали с эпилептическим припадком, спровоцированным сочетанием антидепрессантов и алкоголя на праздничном мероприятии, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что москвичка испытывала сильное волнение перед корпоративом с сослуживцами и, чтобы успокоиться, приняла повышенную дозу антидепрессантов перед началом торжества. На вечеринке она употребила несколько порций алкогольных напитков, а затем решила провести время наедине с одним из коллег в туалетной комнате.

Однако их уединение было прервано внезапным ухудшением состояния девушки. В какой-то момент девушка начала терять сознание, и у нее начался эпилептический приступ.

В итоге бригада скорой помощи доставила ее в медицинское учреждение с симптомами тахикардии, пониженного артериального давления и дезориентации. Позже пациентка призналась врачам, что смешала лекарственные препараты с алкоголем, что и привело к резкому ухудшению ее самочувствия.

Ранее депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов призвал россиян отказаться от корпоративов в пользу детей. Он предложил жителям страны перечислить деньги, предназначенные на организацию праздников, в помощь несовершеннолетним Донбасса.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.