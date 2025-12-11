Депутат призвал россиян отказаться от новогодних корпоративов ради детей

Новогодние корпоративные мероприятия подверглись критике со стороны депутата Брянской областной думы и председателя общественного движения «Россия православная» Михаила Иванова. Он назвал их рассадником блуда и призвал россиян отказаться от посещения корпоративов, сообщает «Абзац» .

Официально новогодние торжества стали рассматриваться как фактор, подрывающий традиционные устои. Такое мнение высказал Иванов. Он подчеркнул, что в текущей «непростой ситуации» людям следует серьезно задуматься о целесообразности проведения шумных вечеринок.

По мнению депутата, корпоративы зачастую вырождаются в неумеренное употребление алкоголя и аморальное поведение, а иногда даже в полную утрату самоконтроля и безнравственность:

«Мы все знаем, как такие вечера, начинающиеся культурно, заканчиваются полной потерей достоинства, блудом. Это прямой вызов традиционным семейным ценностям. Где наша совесть, если в то время, как защитники Родины несут тяготы, мы позволяем себе подобное обезьянничанье?» — задался вопросом депутат.

Депутат полагает, что средства, предназначенные для корпоративов, целесообразнее направить на поддержку фронта и приобретение подарков для детей Донбасса.

