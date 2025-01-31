В Москве девятилетняя девочка поверила незнакомцу и лишила родителей 780 тыс руб

Мошенник уговорил девятилетнюю москвичку перевести ему 780 000 рублей с банковских счетов родителей. Он заявил, что якобы случайно отправил деньги ее маме и папе, сообщает Baza .

Все произошло еще 16 декабря. В мессенджере Telegram школьнице позвонил неизвестный, который извинился и сказал, по ошибке «перевел» ее родителям миллион рублей. Он попросил ребенка помочь вернуть ему деньги, и девочка согласилась.

Несовершеннолетняя взяла телефоны родителей и, зная пароли, зашла в их банковские приложения. После этого девочка перевела аферисту 780 000 рублей.

Когда родители пришли домой, девочка «обрадовала» их и все рассказала. После этого мать с отцом отправились к следователю.

Правоохранители ищут злоумышленника, обманувшего девятилетнюю девочку.