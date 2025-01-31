В Москве девятилетняя девочка поверила незнакомцу и лишила родителей 780 тыс руб
Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори
Мошенник уговорил девятилетнюю москвичку перевести ему 780 000 рублей с банковских счетов родителей. Он заявил, что якобы случайно отправил деньги ее маме и папе, сообщает Baza.
Все произошло еще 16 декабря. В мессенджере Telegram школьнице позвонил неизвестный, который извинился и сказал, по ошибке «перевел» ее родителям миллион рублей. Он попросил ребенка помочь вернуть ему деньги, и девочка согласилась.
Несовершеннолетняя взяла телефоны родителей и, зная пароли, зашла в их банковские приложения. После этого девочка перевела аферисту 780 000 рублей.
Когда родители пришли домой, девочка «обрадовала» их и все рассказала. После этого мать с отцом отправились к следователю.
Правоохранители ищут злоумышленника, обманувшего девятилетнюю девочку.