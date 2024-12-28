В Москве девятиклассник выпрыгнул из окна школы во время урока

В Москве девятиклассник получил множественные переломы и впал в кому после того, как выпрыгнул из окна школы прямо во время урока. Предварительно, он был пьян, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в пятницу в школе № 1253 в столичном районе Хамовники. По предварительным данным, перед роковым прыжком школьник выпил спиртное. Затем на уроке, который проходил в кабинете на третьем этаже, у парня случилась истерика.

Успокоить его никто не смог. Спустя несколько минут его обнаружили с множественными травмами под окнами школы. Девятиклассник впал в кому. Врачи борются за его жизнь.

Выясняется, при каких именно обстоятельствах школьник употребил спиртное: принес ли его в школу или выпил перед уроками. По словам одноклассников, парень мог бояться разговора с отцом, потому повел себя так.

Кроме того, ребята рассказали, что у пострадавшего школьника в этом году начались проблемы с поведением: он часто бывал расстроенным и агрессивным и начал выпивать. При этом он живет в благополучной семье.

В произошедшем разбирается полиция.

Ранее стало известно, что под Брянском подросток 5 лет ходил с пулей от пневматической винтовки в голове. Он получил ее во время отдыха у бабушки.