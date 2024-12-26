Подросток 5 лет ходил с пулей в голове от пневматической винтовки под Брянском

В Брянской области 14-летний подросток пришел в больницу и пожаловался на сильную головную боль. Врачи провели обследования и выяснили, что в голове школьника уже пять лет находится пуля от пневматической винтовки, сообщает Baza .

Позднее юноша рассказал, что получил пулю в голову во время отдыха у бабушки пять лет назад. Тогда он вместе со старшим братом стрелял из пневматической винтовки. Одна из пуль отрекошетила и попала в голову ребенку. Родители школьников знали о случившемся, но в больницу обращаться не стали, так как сын убедил их, что в этом нет необходимости — у него ничего не болело.

Пять лет школьник жил спокойно, но в декабре 2024 года начал страдать от жуткой головной боли. Оказалось, что пуля находилась в правой теменной области, там возникла подострая гематома.

В настоящее время жизни юноши ничего не угрожает. Врачи в ближайшее время извлекут инородный предмет из его головы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 13-летний мальчик гулял с другом на улице и получил пулю в глаз. Предварительно установлено, что товарищ пострадавшего выстрелил в него из пневматического оружия.