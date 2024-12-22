13-летний мальчик получил пулю в глаз из пистолета друга в Петербурге

В Северной столице в больницу экстренно госпитализировали 13-летнего мальчика с пулевым ранением глаза. Предварительно, в школьника из пневматического пистолета выстрелил друг, пишет РЕН ТВ .

13-летний школьник получил серьезную травму во время прогулки с одноклассником. Откуда у второго мальчика пневматический пистолет, пока неизвестно. Пострадавшего ребенка госпитализировали, но врачам пока не удалось достать пулю из его глаза. В ближайшее время подростку проведут вторую операцию.

По данным Mash на Мойке, все произошло в СНТ «Нижняя Колония». Мальчик рассказал матери, что якобы напоролся на ветку во время прогулки, но спустя некоторое время рассказал правду. К тому моменту уже был готов рентгеновский снимок, на котором отчетливо виднелась пуля в голове юного пациента.

Теперь в обстоятельствах случившегося предстоит разобраться стражам порядка.