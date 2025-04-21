В Москве дед хочет посадить внука за проигрыш на ставках 5 млн руб

В Москве 86-летний мужчина написал заявление в полицию после того, как 22-летний внук потратил его 5,5 млн рублей. Молодой человек проиграл все деньги на ставках, сообщает Baza .

История началась в конце 2024 года, когда столичный пенсионер продал квартиру на Рубцовской набережной, чтобы помочь дочери. После «размена» он взял себе жилье поменьше и оставил в банке еще 5,5 млн рублей, вырученных от сделки.

Вслед за дочерью, проблемы начались и у 22-летнего внука пенсионера. Тогда молодой человек попросил у деда 400 000 рублей, и родственник не смог отказать. Более того, пожилой москвич также отдал внуку банковскую карточку, сообщив ему код для снятия денег.

Позже дедушка пошел в банк, чтобы снять деньги для помощи дочери, однако его счет был полностью опустошен. Сотрудники рассказали, что все деньги со счета перевели на счет букмекерской конторы за 13 транзакций.

После этого дед пытался связаться с внуком, но тот не взял трубку. Позже пенсионер узнал, что 22-летний игрок также месяц не общался со своей мамой.

В итоге дедушка пошел в полицию. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.