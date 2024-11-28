В Москве аферисты развели бабушку на 1 млн рублей и попались полиции

Мошенники обманули пенсионерку на один млн рублей. Аферисты «обрабатывали» жертву в несколько этапов, сообщает пресс-служба МВД РФ.

64-летней пенсионерке через один из мессенджеров написал мошенник, который назвался работником коммунальной службы. Женщине было отправлено СМС-сообщение с кодом. Злоумышленник попросил назвать цифры, поскольку это якобы необходимо, чтобы «встать на очередь и проверить показания счетчиков».

Затем жертве пришло уведомление о том, что от ее лица оформили доверенность. Она позволяла распоряжаться любыми счетами.

После этого пострадавшей начали звонить «работники государственного банка» и его «сотрудники безопасности». Аферисты обманом заставили женщину «перевести деньги на счет супруга». Однако, чтобы сделать это, у пенсионерки попросили лично отдать средства доверенной женщине.

Она забрала 1 млн рублей, передала их таксисту, который был использован в схеме «в темную» и ничего не знал о преступлении. У водителя украденное забрал 31-летний мужчина из Ростовской области. Его задержали в Багратионовском проезде.

Задержанный ростовчанин рассказал, что эти деньги он передал еще одному человеку. Тот должен был конвертировать наличные средства в криптовалюту.

Открыто уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России — «Мошенничество». Задержанного отправили под стражу.

Ранее юрист Константин Крохин рассказал про новый вид мошенничества в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Жертвам звонят и предлагают отправить средства за дистанционную проверку счетчиков.