Под угрозой штрафа: мошенники придумали новый вид обмана со счетчиками

Юрист Крохин: от мошенничества в сфере ЖКХ чаще всего страдают пенсионеры

Юрист, председатель жилищного союза и член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин заявил, что в России появился еще один вид мошенничества: гражданам звонят с предложением за деньги провести дистанционную поверку счетчиков, а в случае отказа угрожают штрафами, сообщает Общественное Телевидение России .

По его словам, совершать подобные операции имеют право только аккредитованные организации: они потом передают данные в систему «Аршин».

«Каждый человек может посмотреть в свою квитанцию. Там есть номер счетчика и есть срок поверки. Легко проверить», — сказал эксперт.

Чаще всего от действий злоумышленников страдают пенсионеры. Иногда мошенники даже попадают в квартиры, распространяют листовки в управляющих организациях. Пожилые люди берут эти бумажки и, когда подходит срок поверки, сами звонят по указанному номеру, подчеркнул юрист.