В Москве 40 спасателей тушат пожар на 300 «квадратах»
В московской деревне Милюково вечером 12 марта загорелось производственно-офисное здание. Открытое горение потушили 40 спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Предварительно установлено, что площадь пожара затронула 300 квадратных метров. Горение началось на втором этаже здания, затем перебросилось на крышу.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что языки пламени вырывались из-под кровли, а в небо поднимались черные клубы дыма. На момент публикации заметки сотрудники МЧС сумели потушить открытое горение.
«Сотрудники МЧС России тушат отдельные очаги, проливают и разбирают конструкции», — сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Для работ специалисты задействовали 9 единиц спецтехники. Согласно оперативной информации, никто не пострадал.