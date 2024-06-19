В Москве 4-летняя девочка разбилась насмерть после падения с 8 этажа

Девочка 2020 года рождения выпала с 8 этажа на улице Корнейчука в столице. От полученных травм ребенок скончался на месте, сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

Малышка оперлась на москитную сетку и выпала из окна. Ситуация находится на контроле у прокуратуры. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В прокуратуре напомнили, что не стоит оставлять детей без присмотра и ставить мебель рядом с окнами. На москитные сетки необходимо устанавливать специальные фиксаторы, но даже в этом случае она не защитит ребенка от падения.

Ранее два человека выпали из окна многоэтажки, расположенной на Крылатской улице в столице. Предварительно, это подросток и его мама. Очевидцы рассказали, что сначала выпал 14-летний юноша, а после него — женщина.