В Москве 20-летнему солдату прострелили ногу

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В воинской части на востоке Москвы пострадал 20-летний военнослужащий. Боец получил огнестрельное ранение ноги, сообщает MK.Ru .

Стрельба произошла в части, находящейся в расположении Росгвардии. Предварительно, молодой военный был ранен в результате несчастного случая.

После стрельбы 20-летнего армейца госпитализировали. Прочих подробностей случившегося в статье не приводится.

Ранее у московского ресторана на улице Гарибальди произошла драка со стрельбой. Конфликт устроили гости свадьбы со стороны жениха и невесты. Предположительно, огонь велся из травматического оружия, в результате стрельбы никто не пострадал.