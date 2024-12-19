В Москве 17-летний студент заявил, что дочь нефтяника-миллионера его совратила

17-летний студент из Москвы обвинил дочь миллионера-нефтяника в совращении. По его словам, женщина накачивала его наркотиками и алкоголем и склоняла к сексу. Однако в этой истории есть нюанс с украденным миллионом, сообщает Mash .

Парень заявил полиции, что отношения со взрослой женщиной у него начались еще в 14 лет. Почти ежедневно пара проводила время в элитной столичной квартире дочери миллионера.

Однако недавно студент увидел 1 млн рублей, которые лежали в открытом доступе, он решил забрать деньги. Женщина все же заметила пропажу и отправилась в полицию.

Студент в отместку рассказал правоохранителям об отношениях с дочерью нефтяника и обвинил ее в совращении. Он заявил, что в квартире дамы настоящий притон, где заставляют принимать запрещенные вещества.

Ранее в Алтайском крае лидера отделения «Единой России» в Славгороде и директора лицея № 17 арестовали на два месяца после обвинений в совращении старшеклассника. Проверку против мужчины силовики организовали после заявления матери школьника.