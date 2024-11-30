«Меня убивают в прокуратуре»: алтайского единоросса задержали за совращение мальчика

В Алтайском крае лидера отделения «Единой России» в Славгороде и директора лицея № 17 арестовали на два месяца после обвинений в совращении старшеклассника, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Проверку против мужчины силовики организовали после заявления матери школьника, об этом написало издание «Банкфакса». Как рассказала женщина, единоросс присылал ее сыну видеоролики с мастурбацией.

На этой неделе лидер алтайский единороссов не стал комментировать начатую проверку. При этом он обещал, что коллега будет исключен из партии, если данное преступление подтвердится. 29 ноября имя директора лицея исчезло с сайтов администрации города и учебного учреждения. Еще не сообщили, по какой именно статье проходит мужчина.

«Убивают в прокуратуре, заставляют куда-то ехать. Я никуда не поеду!» — так мужчина кричал при задержании.

При этом он лежал на полу, а силовики уговаривали его подняться и пройти с ними. Также директор лицея заявил, что порнографические материалы ему «подложили».