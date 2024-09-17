В Москве 13-летняя девочка погибла в ванной из-за удара током

В столичной квартире на улице Академика Пилюгина произошла трагедия. 13-летняя девочка погибла в ванной из-за удара током, сообщается на Telegram-канале «МК: срочные новости».

Школьница отправилась в ванную и взяла с собой телефон. Девочка получила сильный удар током и скончалась на месте. Однако родители не думают, что в смерти ребенка виноват смартфон.

По их мнению, все дело в неисправной электропроводке в джакузи. Поскольку квартира съемная, у правоохранителей могут появиться вопросы к арендодателям.

Ранее 12-летняя девочка отправилась гулять в Свердловской области, но не вернулась домой. После нескольких часов поисков ее нашли с пробитой головой возле дороги.