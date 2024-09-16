12-летнюю школьницу с пробитой головой нашли возле дороги в Свердловской области

12-летняя девочка отправилась гулять в Свердловской области, но не вернулась домой. После нескольких часов поисков ее нашли с пробитой головой возле дороги, сообщает SHOT .

Подросток ушла гулять накануне днем. Проводив подругу, она стала возвращаться обратно в село Мостовское под Верхней Пышмой. До дома девочка так и не добралась.

Родители забили тревогу около 20:00. К поискам девочки приступили волонтеры и полицейские.

Ее обнаружили в поле спустя пять часов. Подросток лежала без сознания на тропинке недалеко от дома. У девочки была травма головы и перелом руки. Ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

По одной из версий, пострадавшую могла сбить машина, так как недалеко от места, где ее нашли, есть автомобильная дорога. По другой версии, на школьницу напали.