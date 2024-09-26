В московском районе Зябликово мужчина хотел похитить 9-летнего ребенка

сегодня в 18:48

SHOT: в Москве мужчина хотел похитить ученика с территории школы

В Москве мужчина хотел похитить школьника с территории общеобразовательного учреждения. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на рассказ учеников одной из школ в районе Зябликово.

Инцидент произошел примерно в 17:00 26 сентября. Неизвестный мужчина в черной одежде пробрался на территорию учебного заведения, схватил девятилетнего ребенка за руку и пытался его куда-то отвести.

Школьник запаниковал. Взрослые, которые стояли рядом, не узнали в мужчине родителя ребенка, после чего прогнали его. Затем они позвонили в правоохранительные органы.

Странный мужчина покинул территорию учебного заведения. Затем он сел на детской площадке и начал следить за другими детьми.

На этом же месте сотрудники правоохранительных органов и провели задержание мужчины. Его увезли в отдел для установления личности.

Ранее в Саратове похитили бизнесвумен. Потом ее нашли мертвой в собственной машине.