В московском лесу обнаружили крупный схрон боеприпасов

сегодня в 22:10

Житель столичного района Коньково обнаружил большой подозрительный рюкзак в лесополосе, расположенной напротив улицы Академика Капицы. В нем оказалось гранаты и патроны, сообщает SHOT .

Полиция оперативно оцепила место находки.

По предварительным данным, внутри рюкзака находились 200 патронов калибра 5.45, семь противопехотных гранат и один выстрел РПГ-7. Сейчас полицейские ждут саперов.

Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ ликвидировали склады с боеприпасами ВСУ на южно-донецком направлении. Минобороны РФ опубликовало соответствующий видеоролик.