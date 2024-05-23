В московском лесу обнаружили крупный схрон боеприпасов
SHOT: крупный схрон боеприпасов найден в московском лесу
Житель столичного района Коньково обнаружил большой подозрительный рюкзак в лесополосе, расположенной напротив улицы Академика Капицы. В нем оказалось гранаты и патроны, сообщает SHOT.
Полиция оперативно оцепила место находки.
По предварительным данным, внутри рюкзака находились 200 патронов калибра 5.45, семь противопехотных гранат и один выстрел РПГ-7. Сейчас полицейские ждут саперов.
Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ ликвидировали склады с боеприпасами ВСУ на южно-донецком направлении. Минобороны РФ опубликовало соответствующий видеоролик.