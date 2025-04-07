В московском бутике Prada рабочие потеряли сознание и упали в бочки

Двое рабочих потеряли сознание во время малярных работ в бутике Prada в центре Москвы. После того, как молодые сотрудники надышались краской, они упали в бочки и застряли, сообщает SHOT .

Происшествие случилось в подвале магазина на улице Большая Дмитровка. Двое 25-летних рабочих выполняли малярные работы и реставрировали баки пожаротушения, однако им резко стало плохо. В один момент мужчины потеряли сознание, после чего рухнули в бочки.

Свидетели произошедшего не смогли самостоятельно вызволить рабочих из бочек. На место событий вызвали спасателей.

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