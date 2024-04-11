В Московской области из-за половодья подтоплены 267 участков

На территории Московской области в период весеннего половодья были подтоплены 267 участков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Так, в Воскресенске и Луховицах были подтоплены 11 участков дорог.

На территории Богородского округа было затоплено 26 приусадебных участков, в Воскресенске и Павловском Посаде — 76. В Серпухове затоплено 65 участков, а в Талдомском городском округе — 100.

Кроме того, 1 населенный пункт отрезан от транспортного сообщения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что важна системная работа по устранению ям и подтоплений на дорогах и во дворах региона.

«У нас ведется большая работа по решению этих вопросов. На каждой территории есть места, которые традиционно подтапливаются. Там, где главы не могут справиться в одиночку, мы со своей стороны предлагаем помощь в рамках госпрограмм», — сказал глава региона.