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В московской гостинице мужчину зарезали ножом в результате конфликта

В гостинице на улице Дубининская в Москве 69-летний мужчина умер в результате ножевого ранения, полученного во время драки, сообщили в пресс-службе прокуратурыгорода.

«…Между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес несколько ударов ножом своему оппоненту», — говорится в сообщении.

Подозреваемый успел скрыться.

Отмечается, что прокуратура контролирует принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что стрельба в общественном транспорте произошла на шоссе Энтузиастов в Балашихе. Мужчина выстрелил в пассажира автобуса из сигнального пистолета.