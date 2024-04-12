В Монино задержали «кислотного маньяка», который нападал на женщин в городе и обливал их кислотой, сообщает Telegram-канал Mash .

По данным канала, задержан 31-летний инженер одного из предприятий Монина. Силовики обыскали его квартиру.

Подозреваемый отрицает свою причастность к совершенным нападениям.

Ранее в Щелкове возбудили уголовное дело по факту хулиганства, совершенного в отношении женщины и девушки, которых злоумышленник облил химическим веществом.