В Молдавии силовики нагрянули с обысками к оппозиционерам, вернувшимся из Москвы

В Молдавии у оппозиционных политиков начались обыски. К некоторым из них силовики нагрянули домой, изъяв средства связи и деньги, сообщает RT со ссылкой на информированный источник.

Депутат молдавского парламента Марина Таубер также заявила, что обыски проходят у местной оппозиции, представители которой участвовали в съезде в Москве. По словам парламентария, в деле разбираются адвокаты оппозиционеров.

«Мы узнали, что у некоторых наших представителей прошли обыски», — сказала Таубер.

Депутат добавила, что правоохранители нагрянули с обысками к политическим деятелям, которые вернулись в страну из России и не были задержаны на границе 22 апреля.

По словам Таубер, представители Службы информации безопасности (СИБ) также увезли на допрос лидера партии «Возрождение» Наталью Параску. Она тоже участвовала в недавнем съезде молдавской оппозиции в Москве.