В Минобороны сообщили о 70 сбитых беспилотниках ВСУ над российскими регионами

В воскресенье с 07:00 до 10:00 по Москве над территорией Подмосковья сбили 34 украинских дрона, 14 — над Брянской областью, по 7 — над Орловской и Калужской областями, 6 — над Курской область и 2 — над Тульской областью.

В оборонном ведомстве добавили, что попытка киевских властей совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ пресечена.

Ранее стало известно, что один из атаковавших Московский регион беспилотников ВСУ чуть не сбил самолет, который пролетал над столицей. Airbus A320 выполнял рейс из узбекистанского города Бухара в аэропорт Шереметьево. Борт удалось успешно посадить.