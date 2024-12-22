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В массовом ДТП в Москве пострадали 15 человек

Число пострадавших в массовом ДТП в Москве возросло до 15, сообщает РИА Новости .

Как сообщили в экстренных службах, 14 человек, среди которых два сотрудника МЧС.

Пожарный «Камаз», попавший в массовое ДТП, следовал на пожар, пишет ТАСС. Машина пересекала перекресток с включенными спецсигналами.

Вечером 22 декабря на Новочеркасском бульваре в Москве произошла массовая авария с участием пожарной машины и автобуса. В ДТП попали автобус, пожарная машина и несколько легковых автомобилей.

На место аварии прибыли несколько машин скорой медицинской помощи. Также на место ДТП прибыл вертолет.