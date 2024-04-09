В Мариуполе прошел рейд по поиску нелегальных мигрантов, восьмерых выдворили из РФ

Пушилин: 8 нелегальных мигрантов выдворили из РФ после рейда в Мариуполе

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Мариуполе прошли фильтрационно-проверочные мероприятия. По их итогам 8 человек были выдворены из России, сообщает газета «Известия» .

Рейд проводился в целях выявления иностранцев, которые незаконно пребывали на территории РФ. В мероприятиях задействовали сотрудников республиканского УФСБ, МВД и росгвардейцев.

Пушилин в своем Telegram-канале написал, что после рейда 20 мигрантов привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.8 и ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. Восьмерых из них выдворили за пределы страны, отметил глава республики.

На территории Донецкой Народной Республики продолжаются фильтрационно-проверочные мероприятия.