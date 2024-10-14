В Мали погиб командир штурмового отряда ЧВК «Вагнер» с позывным «Майкл»

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Командир штурмового отряда ЧВК «Вагнер» Приходько погиб в бою в Мали

В Мали при выполнении боевого задания погиб командир 9-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер» Михаил Приходько с позывным «Майкл», пишет РБК .

Михаил Приходько со своей группой выдвинулся на помощь сослуживцам, которые столкнулись с превосходящими силами террористов.

«Майкл» лично уничтожил восемь боевиков, сказано в публикации. Он будет награжден звездой Героя ЧВК «Вагнер» посмертно.

Ранее главы МИД России и Мали обсудили ситуацию с гибелью бойцов ЧВК «Вагнер» в этой стране, которые вступили в бой с сепаратистами на стороне регулярной армии.