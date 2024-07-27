В Махачкале умер участник СВО, которого избили полицейские

В махачкалинском отделе полиции скончался участник спецоперации. Перед смертью его избили: несколько полицейских навалились на мужчину и применяли шокер, сообщает Baza .

Когда пострадавшему вызвали медиков, он уже умер. То, как боец уходил из жизни, попало на видео с камер.

48-летнего Ахмеда Джабраилова задержали 9 июля у дома по проспекту Расула Гамзатова. Мужчина вел себя неадекватно, не узнавал собственную мать. Полицию вызвали прохожие, которые отметили, что Джабраилов бегал с ножом по крыше и был в состоянии наркотического опьянения.

При задержании Джабраилов сопротивлялся. Мужчину доставили в дежурную часть отдела полиции по Советскому району.

Первое время с Джабраиловым были двое правоохранителей, они о чем-то разговаривали. При этом задержанному явно было плохо: он сполз со стула на пол.

В какой-то момент один из полицейских встал коленом на мужчину, тот оказал сопротивление. После этого уже четверо силовиков начали избивать Джабраилова. Ему наносили удары в течение 5 минут. В конце концов он перестал подавать признаки жизни. Приехавшие врачи констатировали смерть.