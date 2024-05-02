В Лотошино дети выбросили в окно многоэтажки котенка ради видео

В Подмосковье полиция проверяет факт жестокого обращения двух детей с котенком

Полиция Подмосковья начала проверку после обнаружения в Сети видео с двумя подростками, которые выбросили в окно многоэтажки котенка и прокомментировали последствия своего действия, пишет ТАСС .

Мальчик и девочка школьного возраста выбросили в окно многоэтажки котенка и наблюдали за его падением на козырек дома. Когда животное упало вниз, они предположили, что его лапы сломались. Свои действия подростки снимали на видео, которое в итоге попало в Сеть.

Ролик с жестоким обращением с животными увидела подмосковная полиция и организовала по данному факту проверку. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

За факт публичного жестокого обращения с животными грозит штраф до 300 тыс. рублей или тюремное заключение на срок до пяти лет. Сколько лет детям, выбросившим в окно котенка, не уточнятся.

Ранее в Петербурге «белый маг» выбросил с 18 этажа кота. Животное погибло, а действия мужчины привлекли внимание полиции.